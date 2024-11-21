Путин: Россия ударила по Украине баллистической ракетой «Орешник» 18 21.11.2024, 21:34

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По словам диктатора, это было ее испытание.

Российская Федерация ударила по территории Украины баллистической ракетой «Орешник». Это, по словам Путина, было ее испытание.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время обращения к россиянам.

По словам диктатора, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.

«В боевых условиях было проведено испытание российской новейшей ракетной системы средней дальности. В этом случае с безъядерным снаряжением ракеты», - сказал Путин.

Путин заявил, что это был ответ на разрешение западных партнеров Украины наносить удары по территории Российской Федерации. Он традиционно заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам «Орешник».

Стоит заметить, что сейчас в открытом доступе отсутствует информация об этой ракете.

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