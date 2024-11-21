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FT: Шольц попал в «ситуацию Байдена»

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  • 21.11.2024, 23:02
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FT: Шольц попал в «ситуацию Байдена»
Олаф Шольц

Однопартийцы убеждают его сняться ради улучшения результатов на скорых выборах.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сталкивается с растущим давлением со стороны своей Социал-демократической партии (СДПГ), требующей не выдвигаться на второй срок и уступить лидерство более популярному министру обороны Борису Писториусу. Об этом пишет Financial Times.

Однопартийцы опасаются, что низкий рейтинг канцлера негативно скажется на рейтинге партии, которая и без того находится на третьем месте с 15-16%. Ее опережают правоцентристский Христианско-демократическому союз (ХДС) с 32% и крайне правая «Альтернатива для Германии» (АДГ) с 19%.

Шольц занял последнюю строчку в рейтинге из 20 популярнейших немецких политиков, составленном INSA, первое место — у Писториуса. DeutschlandTrend выяснил, что 47% сторонников СДПГ не считают Шольца подходящим кандидатов на роль канцлера.

FT отмечает, что публично сомнения в лидерстве Шольца начали обсуждать региональные чиновники. «Проще говоря, у нас есть два возможных кандидата: один — самый популярный политик в Германии, а другой — наименее популярный политик. По сути, этим все сказано», — сказал Максимилиан Мумм, мэр города Майфельд, входящий в СДПГ. Мумм считает, Шольц талантлив и умен, но не лидер, не «тот человек, который может объяснить избирателям, в каком направлении он хочет вести страну».

В то же время, не все однопартийцы Шольца сомневаются в нем. На партийном собрании на этой неделе «не было явного большинства за Шольца или Писториуса», рассказал газете глава отделения СДПГ в Рейнхаузен-Митте Дирк Смачны. По его словам, некоторые рядовые члены партии предложили не отрекаться от канцлера, ведь «он же канцлер, в конце концов», на что другие парировали, что «просто больше не хотят Шольца».

Если Шольц откажется возливать список, это пойдет вразрез с традициями СДПГ, напомнил депутат из Бохума Аксель Шефер: «В истории СДПГ в послевоенный период всегда считалось само собой разумеющимся, что действующий канцлер — будь то Вилли Брандт в 1972 году, Гельмут Шмидт в 1980 году или Герхард Шредер в 2002 и 2005 годах — будет кандидатом партии на пост канцлера. Я не понимаю, почему они не видят логики». Шефер подчеркнул, что Шольца до сих пор многие уважают за неожиданную победу на выборах 2021 года в Бундестаг, и потому следует уважать его достижения и признавать наличие «ауры избирательного успеха».

Шольц отказывается сняться с выборов и называет низкие рейтинги мотивацией добиться лучшего результата.

Сложившуюся ситуацию FT называет для Шольца «моментом Байдена», сравнивая происходящее в Германии с обстановкой в США после первых дебатов кандидатов в президенты. Тогда действующий президент Джо Байден выглядел усталым и путался в словах, а после завершения дебатов столкнулся с давлением однопартийцев, требующих отказаться от выдвижения на пост президента, чтобы не победил республиканец Дональд Трамп. Байден после нескольких недель уговоров согласился и снялся в пользу Камала Харрис. Она в результате проиграла выборы Трампу.

На исход американских выборов советует обратить политолог из Трирского университета Уве Джун. В беседе с FT он отметил, что только лишь заменой кандидата не решить электоральных проблем всей партии. «Мы приняли правильные решения в неопределенные и опасные времена. Мы должны продолжать двигаться сплоченно, и я надеюсь, что нам удастся убедить всех», — рассказал канцлер.

Демократическая партия США стремилась улучшить свои результаты, заменив Байдена на Харрис за пять месяцев до выборов, что «придало импульс, но он не оказался долгосрочным и эффективным», считает политолог из Кассельского университета Вольфганг Шредер. Он посоветовал СДПГ «не проводить сейчас никаких грандиозных экспериментов».

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