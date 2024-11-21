Папа Франциск причислит первого миллениала к лику святых
- 21.11.2024, 23:52
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Его покрытое воском тело, одетое в джинсы и кроссовки, выставлено в гробнице в Ассизи.
Католическая церковь в скором времени обретет своего первого святого миллениала. Им станет умерший в 2006 году от лейкемии 15-летний итальянский подросток, который разрабатывал веб-сайты для церкви. Об этом возвестил в среду на своей еженедельной аудиенции папа римский Франциск.
Карло Акутис будет канонизирован в апреле следующего года. Юноша был беатифицирован в 2020 году после того, как ему официально приписали чудо, один из последних шагов в долгом процессе причисления к святым. Второе чудо было признано в мае.
Подросток, прозванный «Божьим влиятельным человеком», был набожным католиком и использовал свои навыки компьютерного программирования для создания веб-сайта, описывающего католические чудеса и явления. Его покрытое воском тело, одетое в джинсы и кроссовки Nike, выставлено в гробнице в итальянском городе Ассизи и ежегодно привлекает тысячи паломников.