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СМИ: Сын армянского олигарха, друга Лукашенко, скрылся от следствия в Беларуси

  • 22.11.2024, 9:08
  • 1,624
СМИ: Сын армянского олигарха, друга Лукашенко, скрылся от следствия в Беларуси

Его адвокат назвал это «командировкой».

Нвер Царукян, сын близкого к Александру Лукашенко армянского олигарха Гагика Царукяна, скрылся от следствия на территории Беларуси. Его адвокат назвал это «командировкой», сообщает издание iravaban.net.

Следственный комитет Армении хотел привлечь к ответственности Нвера Царукяна в связи с инцидентом в казино. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и разбоя, в нем фигурируют пять человек, трое задержаны.

По информации Iravaban.net, инцидент произошел 26 октября около 03.30 в казино «Космос» в Ереване. Между сотрудниками казино и Нвером Царукяном и его телохранителями возникла ссора, которая переросла в драку, раздались выстрелы.

Адвокат Нвера Царукяна заявил журналистам, что его подзащитный отбыл в командировку в Беларусь.

Это не первое уголовное дело, в котором фигурирует сын армянского олигарха. В 2019 году были убиты два человека и еще семь получили ранения. Родственники одного из погибших утверждали, что Нвер Царукян был одним из тех, кто нажал на курок.

Гагик Царукян и Александр Лукашенко поддерживают тесные связи — Царукян называет его «своим другом». Посольство Беларуси в Армении находится рядом с особняком Царукяна в селе Ариндж на окраине Еревана. В январе 2024 года в гости к Царукяну приезжал Виктор Лукашенко.

Гагик Царукян — один из самых богатых людей в Армении. Он находится под следствием по обвинению в совершении ряда преступлений, включая подкуп избирателей, незаконную предпринимательскую деятельность и организацию мошеннической схемы передачи земли. Он является основателем партии «Процветающая Армения».

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