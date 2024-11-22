Белорус стал победителем конкурса пианистов в Испании
- 22.11.2024, 9:39
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За него проголосовали все члены жюри.
Белорус Владислав Хандогий получил первую премию 24-го международного конкурса пианистов «Композиторы Испании» (CIPCE), который завершился 16 ноября. Об этом сообщает издание «Беларусь и мир».
Наш 22-летний соотечественник был признан победителем единогласно всеми 13 членами жюри — музыкальными экспертами из Испании, Грузии, Кубы, Германии, США, Хорватии, Китая, Бельгии, Португалии и Италии.
Второй приз не присуждался. Третий, опять же по единогласному решению членов жюри, разделили Чэнь Чжилинь из Китая и Марта Техеро Фернандес из Испании. Последней также присудили премию за лучшую интерпретацию испанской музыки.
Конкурс проходит ежегодно и проводится в пригороде испанской столицы — населенном пункте Лас-Росас-де-Мадрид, в местном Концертном зале Хоакина Родриго. Он посвящается каждый раз творчеству одного из испанских композиторов.
В состязании могут принимать участие пианисты из любой страны в возрасте до 36 лет. Есть четыре этапа: онлайн-отбор, второй тур (участвуют максимум 46 человек), полуфинал (максимум 10) и финал (максимум 3).
Нынешний конкурс был посвящен композитору Томасу Марко. Все участники среди прочих произведений должны были исполнять и его работы. Однако в финале исполнялся концерт для фортепиано с оркестром. Все финалисты играли Рахманинова.