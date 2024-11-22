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«Операции «Германия»: Бундесвер готовит войска к потенциальной войне с РФ

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  • 22.11.2024, 10:22
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«Операции «Германия»: Бундесвер готовит войска к потенциальной войне с РФ

Озвучены детали.

В Германии стартовала масштабная подготовка к потенциальному конфликту с Россией, который, как утверждают эксперты, может оказать на страну более значительное влияние, чем война в Украине.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, Вооруженные силы Германии начали активно внедрять в жизнь стратегический документ под названием «План операции «Германия».

Документ объемом около 1000 страниц содержит детальные инструкции на случай военных действий. В нем перечислены объекты инфраструктуры, подлежащие особой защите, а также прописаны действия в условиях обороны и кризиса. В случае напряженности на восточном фланге НАТО Германия станет ключевым центром для переброски войск, военной техники, продовольствия и медикаментов.

Особое внимание уделено роли бизнеса. На встрече в Гамбурге подполковник Йорн Плишке рекомендовал компаниям обучать сотрудников навыкам, которые могут быть полезны в кризисной ситуации, например, управлению грузовиками.

«70% водителей грузовиков в Германии - восточноевропейцы. В случае войны их может просто не оказаться в стране», - отметил Плишке.

Бундесвер также призывает компании разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, включая обеспечение автономного энергоснабжения, например, через дизельные генераторы. В Гамбурге уже проведены переговоры с представителями торговли, промышленности и сельского хозяйства. Подобные мероприятия организуются по всей стране.

Опасности растут: кибератаки, шпионаж и саботаж

Подполковник Плишке подчеркнул, что угроза становится реальной уже сейчас. Он упомянул случаи шпионажа, полеты беспилотников, обнаружение тайников с оружием, а также попытки саботажа и кибератак.

«Россия активно готовится к войне и может быть готова к новым нападениям через 4-5 лет», - заявил он со ссылкой на данные спецслужб.

В ответ на растущие риски сенат Гамбурга усилил антикризисное управление и гражданскую оборону, создав 40 дополнительных постов. Также была введена в строй третья рота внутренней безопасности, состоящая из добровольцев.

Учения и планы на будущее

В Германии уже прошли первые совместные учения гражданских и военных сил – «Красный шторм Альфа», направленные на защиту портовой инфраструктуры от саботажа. В будущем запланированы более масштабные учения «Красный шторм Браво», которые охватят транспортный и логистический секторы.

Планы бундесвера встретили поддержку как среди политиков, так и в бизнесе. Руководство Торговой палаты Гамбурга отметило, что устойчивость экономики играет важнейшую роль для гражданской и военной обороны страны.

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