В ЕС обсуждают введение пошлин на удобрения из Беларуси 1 22.11.2024, 11:14

Среди главных лоббистов — Польша.

О намерении инициировать введение пошлин на импорт аграрной продукции из Беларуси и России заявил 21 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по внешней торговле замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

К такой продукции, вероятнее всего, будут отнесены удобрения.

По словам чиновника, Еврокомиссия вскоре представит конкретные предложения по введению пошлин.

«Ряд стран ЕС поддерживают пошлины на самое большое количество категорий товаров», — сказал он.

28 октября стало известно, что Министерство госимущества Польши обратилось к Министерству развития и технологий с просьбой подать в Еврокомиссию заявку на введение 30-процентной таможенной пошлины на импорт удобрений из Беларуси и России.

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