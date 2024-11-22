В ЕС обсуждают введение пошлин на удобрения из Беларуси

В ЕС обсуждают введение пошлин на удобрения из Беларуси1
- 22.11.2024, 11:14
Среди главных лоббистов — Польша.
О намерении инициировать введение пошлин на импорт аграрной продукции из Беларуси и России заявил 21 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по внешней торговле замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
К такой продукции, вероятнее всего, будут отнесены удобрения.
По словам чиновника, Еврокомиссия вскоре представит конкретные предложения по введению пошлин.
«Ряд стран ЕС поддерживают пошлины на самое большое количество категорий товаров», — сказал он.
28 октября стало известно, что Министерство госимущества Польши обратилось к Министерству развития и технологий с просьбой подать в Еврокомиссию заявку на введение 30-процентной таможенной пошлины на импорт удобрений из Беларуси и России.