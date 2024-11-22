Инфляция в Беларуси вполне может выйти за двузначные показатели.
- 22.11.2024, 11:30
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Сдерживать цены не получится.
Чем дольше российская инфляция обгоняет белорусскую, тем труднее в Беларуси контролировать цены. Во-первых, из-за российской инфляции дорожает импорт из России. Причем сейчас речь идет уже не только о российских товарах. После вступления в силу санкций на европейский импорт в Беларусь европейские товары попадают на белорусский рынок тоже в основном из России.
«Пока в третьем квартале ценовое давление со стороны России во многом сбивалось укреплением белорусского рубля к российскому. Но проблема в том, что укрепляться бесконечно будет сложно, потому что ценовая конкурентоспособность будет тогда ухудшаться у белорусских производителей», — сказал «Белорусам и рынку» эксперт BEROC Анатолий Харитончик.
По итогам биржевых торгов в четверг курс российского рубля на белорусской бирже опустился до 3,3927. При достаточно длительной высокой инфляции в России придется либо жестче контролировать цены, либо смириться с падением конкурентоспособности белорусских товаров из-за укрепления белорусского рубля к российскому.
Другим источником неприятностей может стать ценовой диспаритет, когда цены на товары в Беларуси будут значительно ниже, чем цены в России. В этом случае белорусский рынок может столкнуться с дефицитом. Особенно учитывая, что, как показала недавняя история с подорожанием сливочного масла, скачки цен на отдельные товары в России происходят неравномерно.
Еще одно неприятное последствие высокой инфляции в России является не прямым, а скорее косвенным. По опросу Центробанка в ближайшие месяцы повысить цены планирует половина российских торговых компаний. То есть инфляция будет сохраняться на высоком уровне, а это означает, что российский Центробанк продолжит повышать ставку. Российская экономика продолжит притормаживать, а спрос на белорусские товары в РФ будет снижаться.
Пока в Беларуси действует ценовое регулирование, эти последствия российской инфляции будут, вероятно, не так сильно бросаться в глаза. Но со следующего года власти обещали начать ослабление ценового контроля. И вот тогда белорусский рынок может столкнуться с последствиями высокой российской инфляции. Если рост цен в России будет сохраняться в районе 9%, инфляция в Беларуси вполне может выйти за двузначные показатели.