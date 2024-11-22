Шарангович ярко отметил юбилейный матч в НХЛ 22.11.2024, 12:16

И был признан второй звездой поединка.

Белорус Егор Шарангович с 1+1 в победном матче «Калгари» был признан второй звездой матча с «Рейнджерс» (3:2), пишет sport5.by.

«Калгари» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: 1:0 — Коронато (8, Уигар, ШАРАНГОВИЧ), 2:0 — ШАРАНГОВИЧ (29, Коронато, Уигар), 2:1 — Лафреньер (37, Линдгрен, Труба), 2:2 — Кайлле (37, Фокс, Миллер), 3:2 — Зари (51, Уигар, Юбердо)

Вратари: Вульф 27/29 — Шестеркин 46/49.

26-летний белорус играл на левом фланге третьего звена. Его партнерами стали Мэттью Коронато и Микаэль Баклунд.

На 8-й минуте белорусский форвард «Калгари» ассистировал Мэтту Коронато, который открыл счет, а на 29-й реализовал большинство и удвоил перевес своей команды (2:0).

Шарангович прервал безрезультативную серию из пяти поединков. Для белоруса этот матч стал 300-м в регулярках НХЛ.

В итоге Шарангович провёл на льду 17:26 (из них в большинстве 4:02 и в меньшинстве 0:21), набрал 2 (1+1) очка, нанес 8 бросков (4 из них мимо), совершил 2 потери, выиграл вбрасывание и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Егора 13 матчей, 4 (3+1) очка, показатель полезности «-6». Белорус прервал серию без очков из пяти матчах кряду.

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