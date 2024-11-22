США уже реагируют Евгений Сасько

22.11.2024, 12:35

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Давно пора.

Облезшая моль и группа психически больных людей вокруг нее, повышая ставки, перегревает РФ и ведет ее к гибели. США уже реагируют на этот нездоровый рассудок. Министерство обороны Штатов считает, что многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности государства, их союзникам и партнерам.

Поэтому американцы корректируют стратегию ядерного сдерживания – давно пора.

Конечно, Вашингтон, и весь адекватный мир, в первую очередь беспокоит усиление ядерного потенциала Китаем и РФ, а также отсутствие соглашений о контроле над ядерными вооружениями в ближайшие месяцы.

Более того, министерство обороны США в партнерстве с Национальным управлением ядерной безопасности уже приняло меры по усилению ядерного сдерживания и гибкости, а также по уменьшению рисков.

К таким мерам они отнесли и разработку гравитационной бомбы B61-13, а также повышение готовности атомных подлодок класса «Огайо» с ядерным вооружением.

15 ноября минобороны США представило в Конгресс отчет 791, в котором описывается стратегия ядерной занятости США.

В нем описаны изменения и учтены новые вызовы сдерживания, в том числе предложены:

планы сдерживания нескольких ядерных противников одновременно (требует интеграции неядерных способностей, где это возможно, для поддержки миссии ядерного сдерживания);

меры управления эскалацией при реагировании на ограниченную ядерную атаку или неядерную стратегическую атаку с большими последствиями;

углубление работы по консультациям, координации и совместному планированию с союзниками и партнерами с целью укрепления расширенных обязательств США по сдерживанию.

Также признается, что только сдерживание не поможет устранить стратегические опасности. Признается, что контроль над вооружениями, уменьшение рисков и нераспространение ядерного оружия также играют незаменимую роль.

Кроме того, американцы уже определили ряд сценариев и стратегических обстоятельств, с которыми США могут столкнуться (вместе со своими союзниками) в ближайшее время (привет Кремлю, который думает, что работает на опережение).

Поэтому США уже модернизируют ядерные силы, ядерное командование и управление, а также соответствующую инфраструктуру. Цель – формирование большей гибкости и готовности к появлению новых вызовов, угроз, потенциальных изменений, задержек в процессе модернизации.

Здесь почти прямым текстом говорится об усилении взаимодействия с Украиной, стоящей на острие вооруженной борьбы с неадекватным гопником.

Евгений Сасько, Telegram

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