В Литве ведущие посты в правительстве получат критики белорусского режима
- 22.11.2024, 12:43
Хороших новостей для Минска нет.
В Литве скоро будет новое правительство. Новый премьер-министр Гинтаутас Палуцкас назвал кандидатов на должности министров иностранных дел и обороны. Хороших новостей для режима Лукашенко здесь нет, отметило «Еврорадио».
Минобороны Литвы будет руководить Довиле Шакалене — депутатка, ставшая «символической крестной» Марии Колесниковой, была инициаторкой одной из резолюций к Беларуси и во время обсуждений возможных ограничений для белорусов в Литве выступала за более мягкий подход.
Главой МИД будет Кястутис Будрис — нынешний советник президента Гитанаса Науседы. Он жестко критиковал Лукашенко, а также говорил о необходимости «не трогать» тех белорусов, которые уже находятся в Литве, и не закрывать границу. Правда, он же высказывался о необходимости «сократить количество» белорусов, приезжающих в страну.