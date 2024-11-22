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В Литве ведущие посты в правительстве получат критики белорусского режима

  • 22.11.2024, 12:43
В Литве ведущие посты в правительстве получат критики белорусского режима

Хороших новостей для Минска нет.

В Литве скоро будет новое правительство. Новый премьер-министр Гинтаутас Палуцкас назвал кандидатов на должности министров иностранных дел и обороны. Хороших новостей для режима Лукашенко здесь нет, отметило «Еврорадио».

Минобороны Литвы будет руководить Довиле Шакалене — депутатка, ставшая «символической крестной» Марии Колесниковой, была инициаторкой одной из резолюций к Беларуси и во время обсуждений возможных ограничений для белорусов в Литве выступала за более мягкий подход.

Главой МИД будет Кястутис Будрис — нынешний советник президента Гитанаса Науседы. Он жестко критиковал Лукашенко, а также говорил о необходимости «не трогать» тех белорусов, которые уже находятся в Литве, и не закрывать границу. Правда, он же высказывался о необходимости «сократить количество» белорусов, приезжающих в страну.

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