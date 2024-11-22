В Беларуси запретили мороженое российского производства 22.11.2024, 14:32

Оно не соответствует стандартам.

Госстандарт обнаружил в белорусских магазинах опасное мороженое. Оно произведено российским предприятием «Фабрика грез».

Речь об эскимо с ароматом ванили в молочно-шоколадной глазури и о мороженом с ароматом черники в вафельном стаканчике. В них выявлена недопустимая разница в массовой доли содержания жира, в том числе растительного.

Два десерта не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза по физико-химическому показателю. В результате испытаний массовая доля молочного жира в жировой фазе составила 0,1%, что говорит о замещении молочного жира его заменителем в количестве 99,9%. Хотя разрешается не более 50%.

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Госстандарт не только решил прекратить действие документов об оценке соответствия товара, но также запретил ввоз и продажу мороженого.

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