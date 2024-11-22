Белорусская звезда Голливуда отмечает юбилей 22.11.2024, 15:40

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Ее корни из Несвижа.

Сегодня американской актрисе и певице, лауреату премий BAFTA, «Тони» и других исполняется 40 лет, пишет smartpress.by.

Считать белоруской Скарлетт Йоханссон можно относительно, но корни ведь есть. О них актриса объявила в 2012-м, на премьере фильма «Мстители». Она гордо заявила, что ее предки – из Минска. Правда, сразу же взявшиеся за дело историки вскоре поправили актрису. Как оказалось, прадед звезды, сапожник Ицхак Ходаш жил в Несвиже, откуда вместе с женой Ханной и перебрался в США. Уже в Америке у пары родилась дочь Дороти – бабушка Скарлетт Йоханссон, с которой будущая звезда Голливуда в детстве очень любила играть в карты. А вот оставшиеся в Несвиже родственники прадеда, как заявила сама Йоханссон, во время Второй мировой погибли в Варшавском гетто.

Достижения Скарлетт Йоханссон на голливудской ниве можно перечислять долго: номинантка 2 «Оскаров» и 5 «Золотых глобусов», самая кассовая кинозвезда в истории (сборы фильмов, в которых она участвовала, в совокупности составили $14,3 млрд), самая высокооплачиваемая актриса мира в 2018 и 2019 годах… Ну и роль знаменитой «Черной вдовы» в киновселенной Marvel: за 7 фильмов кинофраншизы Скарлетт заработала $95 млн.

Совсем недавно выяснилось, что Скарлетт Йоханссон — довольно близкая родственница… Майкла Дугласа. Об этом Дугласу сообщили эксперты по ДНК телепередачи «В поисках корней». Учитывая, что в США никаких родственных пересечений у них нет, общие предки, похоже, жили в Беларуси. Хотя от Несвижа до Чаусов (родины деда Майкла Дугласа) – добрых 350 км.

На счету Йоханссон почти 60 фильмов (в том числе мультипликационных), где она играла главные и второстепенные роли, а также озвучивала персонажей.

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