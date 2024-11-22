Каспаров: Фобии Лукашенко возросли в геометрической прогрессии. 22.11.2024, 15:51

1,976

Белорусская армия не будет защищать диктатора.

Почему лукашенковские пропагандисты снова рассказывают о возможном заходе войск НАТО и Украины на территорию Беларуси? Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров считает, что Лукашенко боится того, что Киев решит обезопасить себя от потенциального нападения с белорусской территории.

Такое мнение оппозиционный политик выразил на YouTube-канале «Форума свободной России»:

— Для Украины ликвидация угрозы с севера достаточно важна, ведь ей приходится держать какие-то войска на границе с Беларусью. Кратчайшее расстояние до Киева — с белорусской границы.

Можно утверждать, что с военной точки зрения ликвидация военного плацдарма с потенциальной угрозой нападения с севера, который создан в Беларуси сегодня, была бы делом благим.

Можно ли это сделать — я не знаю. Такой страх у Лукашкенко и Путина есть. Думаю, белорусская армия не будет защищать Лукашенко.

Думаю, после перехода границы в Курской области, эти страхи и фобии возросли в геометрической прогрессии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com