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Каспаров: Фобии Лукашенко возросли в геометрической прогрессии.

  • 22.11.2024, 15:51
  • 1,976
Каспаров: Фобии Лукашенко возросли в геометрической прогрессии.

Белорусская армия не будет защищать диктатора.

Почему лукашенковские пропагандисты снова рассказывают о возможном заходе войск НАТО и Украины на территорию Беларуси? Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров считает, что Лукашенко боится того, что Киев решит обезопасить себя от потенциального нападения с белорусской территории.

Такое мнение оппозиционный политик выразил на YouTube-канале «Форума свободной России»:

— Для Украины ликвидация угрозы с севера достаточно важна, ведь ей приходится держать какие-то войска на границе с Беларусью. Кратчайшее расстояние до Киева — с белорусской границы.

Можно утверждать, что с военной точки зрения ликвидация военного плацдарма с потенциальной угрозой нападения с севера, который создан в Беларуси сегодня, была бы делом благим.

Можно ли это сделать — я не знаю. Такой страх у Лукашкенко и Путина есть. Думаю, белорусская армия не будет защищать Лукашенко.

Думаю, после перехода границы в Курской области, эти страхи и фобии возросли в геометрической прогрессии.

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