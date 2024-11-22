Белорусские военнослужащие бунтуют против Лукашенко 10 22.11.2024, 19:42

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Об этом сообщили правозащитники.

С 2020-го года под уголовное преследование в Беларуси попало не менее 42 военнослужащих, сообщает правозащитный центра «Весна».

26 из них были лишены свободы, и на 22 ноября 2024 года в местах лишения свободы находится по меньшей мере 20 военнослужащих.

По данным правозащитников, 18 из них приговорены к лишению свободы, еще двое под стражей до приговора. Часть дел рассматривалась в закрытом режиме, поэтому суть обвинений против некоторых неизвестна.

Известно, что некоторых из них осудили за комментарии в интернете, донаты, за передачу секретных документов или помощь украинским военным после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

«Также есть данные, что некоторых военнослужащих после задержания избивали и пытали. Помимо этого, в заключении на них оказывают различным образом давление», — говорится в релизе.

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