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BILD: Путин утратил способность шевелить руками

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  • 23.11.2024, 11:01
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BILD: Путин утратил способность шевелить руками

Новый симптом болезни или страх?

На следующий день после удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру Путин выступил с видеообращением, во время которого ни разу не пошевелил руками или пальцами.

На эту интересную деталь обратил внимание эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Речь властелина Кремля длилась 7 минут 45 секунд. Репке отметил, что за все это время диктатор не разу не пошевелил руками или пальцами, «они были будто приклеены к столу».

Аналитик акцентировал, что ранее во время других обращений Путин часто жестикулировал. Он допустил, что на этот раз речь идет о видеомонтаже, когда обездвиженные руки «пририсовали» к телу.

По мнению Репке, это могли сделать из-за болезни диктатора или чтобы скрыть его волнение. Он указал, что уже на следующий день Путин принял участие в совещании с руководством минобороны, где перебирал пальцами листки бумаги с речью и иногда жестикулировал.

«Эти кадры показали, что Путин угрожает всему миру, а сам не может ни разу пошевелить собственными руками», - резюмирует Репке.

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