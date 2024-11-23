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Израиль нанес массированный удар по центру Бейрута

  • 23.11.2024, 11:07
Израиль нанес массированный удар по центру Бейрута

Целью мог быть новый главарь «Хезболлы».

В ночь на субботу израильские военные нанесли массированный удар по центральному району Бейрута, сообщает The Times of Israel.

Журналисты AFP сообщили, что слышали не менее трех мощных взрывов.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, целью удара мог быть либо новый лидер «Хезболлы» Наим Кассем, либо высокопоставленный офицер организации Талал Хамия. Кассем возглавил группировку после того, как его предшественник Хасан Насралла погиб в результате израильского удара по подземной штаб-квартире «Хезболлы» в южном Бейруте. Хамия был назначен руководителем оперативного отдела после гибели Ибрагима Акиля 20 сентября.

Также со стороны Ливана ракетами обстреляли район Хайфы в Израиле. По данным израильских СМИ, было выпущено пять ракет, по меньшей мере одна из них упала рядом с заводом в Кирьят-Ате. Пострадавших нет.

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