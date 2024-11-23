Израиль нанес массированный удар по центру Бейрута
- 23.11.2024, 11:07
Целью мог быть новый главарь «Хезболлы».
В ночь на субботу израильские военные нанесли массированный удар по центральному району Бейрута, сообщает The Times of Israel.
Журналисты AFP сообщили, что слышали не менее трех мощных взрывов.
Согласно сообщениям в израильских СМИ, целью удара мог быть либо новый лидер «Хезболлы» Наим Кассем, либо высокопоставленный офицер организации Талал Хамия. Кассем возглавил группировку после того, как его предшественник Хасан Насралла погиб в результате израильского удара по подземной штаб-квартире «Хезболлы» в южном Бейруте. Хамия был назначен руководителем оперативного отдела после гибели Ибрагима Акиля 20 сентября.
Также со стороны Ливана ракетами обстреляли район Хайфы в Израиле. По данным израильских СМИ, было выпущено пять ракет, по меньшей мере одна из них упала рядом с заводом в Кирьят-Ате. Пострадавших нет.