закрыть
23 ноября 2024, суббота, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В бункере под Курском ликвидированы 500 солдат КНДР и генерал-лейтенант РФ Солодчук

7
  • 23.11.2024, 15:53
  • 3,774
В бункере под Курском ликвидированы 500 солдат КНДР и генерал-лейтенант РФ Солодчук

Стали известны последствия удара Storm Shadow.

В результате ракетного удара, произведенного 20 ноября по подземному объекту в Курской области РФ, погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Валерия Солодчука, также были ранены 33 российских солдата и убиты 500 северокорейских солдат.

Об этом пишет военно-аналитический ресурс Global Defense Corp.

Удар британской ракетой Storm Shadow по санаторию Управления делами президента России в Марьино Курской области привел к значительным военным потерям, включая смерть первого заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенанта Валерия Солодчука.

В результате удара также были ранены три северокорейских военных представителя, в том числе два офицера-мужчины и женщина, первоначально идентифицированная как медик, хотя источники предполагают, что она могла служить переводчиком.

Уже во время попыток обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы, получили ранения 13 российских саперов, включая заместителя начальника штаба 88-й механизированной бригады.

В то же время, как предполагается, присутствие столь высокопоставленных лиц во время операций по разминированию не исключает возможность дополнительных потерь среди старших офицеров, помимо тех, о которых сообщалось первоначально.

Что известно о генерале Солодчуке

Валерий Солодчук родился в 1971 году в Астрахани, РФ. В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, общевойсковую академию ВС РФ в 2004 году и Академию Генерального штаба ВС РФ в 2012-м. Принимал непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014—2015 гг. как командир 1 АК 12 Командование резерва Южного военного округа ВС РФ.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов