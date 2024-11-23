В бункере под Курском ликвидированы 500 солдат КНДР и генерал-лейтенант РФ Солодчук 7 23.11.2024, 15:53

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Стали известны последствия удара Storm Shadow.

В результате ракетного удара, произведенного 20 ноября по подземному объекту в Курской области РФ, погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Валерия Солодчука, также были ранены 33 российских солдата и убиты 500 северокорейских солдат.

Об этом пишет военно-аналитический ресурс Global Defense Corp.

Удар британской ракетой Storm Shadow по санаторию Управления делами президента России в Марьино Курской области привел к значительным военным потерям, включая смерть первого заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенанта Валерия Солодчука.

В результате удара также были ранены три северокорейских военных представителя, в том числе два офицера-мужчины и женщина, первоначально идентифицированная как медик, хотя источники предполагают, что она могла служить переводчиком.

Уже во время попыток обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы, получили ранения 13 российских саперов, включая заместителя начальника штаба 88-й механизированной бригады.

В то же время, как предполагается, присутствие столь высокопоставленных лиц во время операций по разминированию не исключает возможность дополнительных потерь среди старших офицеров, помимо тех, о которых сообщалось первоначально.

Что известно о генерале Солодчуке

Валерий Солодчук родился в 1971 году в Астрахани, РФ. В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, общевойсковую академию ВС РФ в 2004 году и Академию Генерального штаба ВС РФ в 2012-м. Принимал непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014—2015 гг. как командир 1 АК 12 Командование резерва Южного военного округа ВС РФ.

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