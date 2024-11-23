Снят с должности командующий российской группировкой войск «Юг» 1 23.11.2024, 16:08

Он дезинформировал командование оккупантов.

Командующего российской группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности из-за ситуации на северском направлении, утверждают «военкоры» и авторы Z-каналов со ссылками на собственные источники, пишет «Медуза».

О снятии Анашкина пишут «военкор» Юрий Котенок, военный блогер Кирилл Федоров, а также телеграм-каналы «Военный осведомитель» и «Рыбарь».

По данным Федорова, причиной увольнения стали «дезинформация и введение в заблуждение командования». Он отмечает, что ранее также была информация об отстранении командиров бригад на этом направлении, где «брали населенные пункты на карте». Котенок называет причиной увольнения Анашкина «нежелание доводить до высшего командования истинное положение вещей».

Автор телеграм-канала «Рыбарь» пишет, что смена командования группировки «Юг» действительно стала следствием проблем на северском направлении. Он перечисляет несколько населенных пунктов — Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, Золотаревка, Верхнекаменское, Выемка — которые стали «синонимом лжи и неоправданных потерь».

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