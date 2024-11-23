Чехия решила отказаться от российской нефти 1 23.11.2024, 17:19

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Найдена альтернатива.

Чехия планирует прекратить потребление российской нефти в июле следующего года.

Об этом сообщил заместитель директора государственной трубопроводной компании MERO Зденек Дундр, пишет Reuters. Сейчас российские поставки обеспечивают половину потребностей Чехии в нефти.

«Если в первом квартале мы сможем подтвердить, что все готово, то начнется постепенное логистическое переключение поставок», — сказал Дундр в интервью агентству.

По его словам, это произойдет, как только MERO завершит модернизацию Трансальпийского нефтепровода, который соединяет Италию с Германией и Чехией. Инвестиция удвоит пропускную способность до 8 млн тонн в год.

Альтернативой российской нефти, по словам Дундра, будет сырье из Латинской Америки, Саудовской Аравии и Северного моря.

Но даже после полного отказа от российских поставок трубопровод «Дружба», по которому нефть из РФ идет в Западную Европу, будет резервным каналом и постоянно заполненным, добавил он.

В будущем трубопровод может быть использован для транспортировки нефти из Украины, Казахстана или для перекачки из хорватского трубопровода «Янаф», добавил Дундр.

По словам Дундра, трубопровод теоретически можно было бы адаптировать для обратных потоков с запада на восток для поставки в Словакию, хотя это пока остается гипотетическим вариантом.

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