Z-пропагандист: Российских военных отключили от «Старлинка» 1 23.11.2024, 18:11

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У россиян большие проблемы в Курской области.

Российский Z-пропагандист Юрий Евич пожаловался, что у оккупантов в Курской области перестала работать система спутниковой связи «Старлинк», а ВСУ ею свободно пользуются.

О проблеме он рассказал в интервью жене Игоря Стрелкова (Гиркина), передает «Диалог».

«У противника «Старлинков» как грязи. Он простой, удобный, интуитивно понятный. Наш Интернет наладить в поле невозможно… Мы покупаем «Старлинки», только у нас грустные известия — че-то противник сделал. Раньше «Старлинки» работали на территории Украины, но не работали в России. А теперь их «Старлинки» работают на территории России, а те, которые мы купили, — нет», — заявил Евич.

Пожаловался он также на плохую радиоэлектронную разведку оккупационной армии РФ.

«У противника очень развита радиоразведка. У них станции «Пластун», поднимаешь антенну и мониторишь все электромагнитные излучения в большом радиусе: где беспилотники, средства связи и прочее. Наша великая космическая держава ничего подобного не производит! Те пресловутые РЭБы, о которых много говорят, противник массово его применяет… Создают широкую полосу воздействия, где перестают летать наши беспилотники, после этого наносят удары своими беспилотниками, заходят техникой. Мы не можем беспилотником корректировать арту, противодействовать. Так они в Курск заходили… У нас были какие-то многомиллионные комплексы на грузовиках, которые противник легко выбил в начале войны. Почему? Потому что у них РЭР есть — радиоэлектронная разведка. А у нас нет! Они сразу пеленгуют, где излучение есть и артой разносят», — рассказал Z-блогер.

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