В Якутске прошел митинг против отмены прямых выборов мэра 2 24.11.2024, 16:51

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Инициатором акции стало местное отделение партии «Яблоко».

В Якутске на территории сквера имени Гагарина жители провели митинг против отмены прямых выборов мэра города. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на издание SakhaDay. Председателя якутского «Яблока» Анатолия Ноговицына после акции увезли в отдел полиции.

В митинге участвовали около 20 жителей. Акция была согласована с мэрией. Инициатором стало местное отделение партии «Яблоко». «Если отменят прямые выборы мэра Якутска, то отменят выборы глав районов. И тогда мы не сможем что-либо решать!» – отметил в своём выступлении Ноговицын. На митинге также выступил депутат парламента Якутии (Ил Тумэна) Владимир Поскачин. Он завершил свою речь словами: «За свободу! За демократию!»

В знак протеста против отмены выборов мэра Якутска митингующие провели небольшое шествие. Это и послужило поводом для задержания Ноговицына. «Якобы при символическом шествии внутри согласованного места в сквере Гагарина я вышел за пределы сквера на 1 метр, и поэтому они «вынуждены» оформить нарушение. Такого дна от наших полицейский я не ожидал», – написал Ноговицын в своем телеграм-канале. Политик добавил, что не знает, задержат ли его в полиции до суда.

Прямые выборы мэров на данный момент остаются в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. В 2023 году были отменены прямые выборы мэров Улан-Удэ и Новосибирска.

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