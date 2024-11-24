В Саудовской Аравии появится гигантский стадион «Король Салман»
- 24.11.2024, 18:01
На 92 000 мест.
Очередную амбициозную задумку показали на первых рендерах, а реализацией проекта займутся авторы «Сферы» из Лас-Вегаса. Строительство будет закончено к 2029 году.
Компания Populous уже предложила дизайн нового стадиона имени короля Салмана, который расположится прямо в столице страны Эр-Рияде. Масштабный спортивный объект станет одним из крупнейших в мире, а по своему дизайну будет напоминать семя, прорастающее в пустыне. Дополнит картину гигантский парк вокруг — на данный момент он уже на стадии строительства.
Стадион будет иметь форму большого круглого здания, состоящего из сегментированных секций с зелеными растениями на стенах и крыше.
Размеры сооружения не сообщают, однако известно, что оно сможет вместить более 92 000 зрителей — это сделает стадион крупнейшим в Саудовской Аравии и одним из самых больших в мире.
Наряду с обычными местами стадион получит королевскую ложу на 300 мест, а также комнаты отдыха для 2200 VIP-посетителей.
Стадион оснастят огромными экранами, скалодромами, водным центром с олимпийским бассейном и небольшим легкоатлетическим стадионом.
Строительство грандиозного сооружения планируют начать в следующем году, а завершить в четвертом квартале 2029-го.