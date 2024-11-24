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Зеленский призвал партнеров предоставить Украине ПВО для защиты от ракет типа «Орешник»

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  • 24.11.2024, 21:58
Зеленский призвал партнеров предоставить Украине ПВО для защиты от ракет типа «Орешник»

Президент Украины записал видеообращение.

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров обеспечить Украину системами ПВО, «способными защищать» от ударов ракетами типа «Орешник».

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

«Сегодня Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по нашему Днепру. Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления всех деталей и всех характеристик по этой ракете. И для того, чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг.

Мир имеет системы противовоздушной обороны, способные защищать и от такого. Надо на этом сосредоточиться — всем. Россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия.

Последствия - в наших действиях на фронте, наших воинов, наших подразделений. А также — последствия в действиях мира. В том, как мир отвечает. Нельзя давать Путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие. Нужно постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность мира. Настоящего мира. И это достигается только двумя вещами — помощью Украине и давлением на Россию. Спасибо всем в мире, кто именно так делает, кто - с нами, с Украиной, с украинцами! Спасибо всем нашим людям, которые воюют, работают ради Украины!», - сказал Зеленский.

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