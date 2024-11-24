В Петербурге произошел взрыв в пассажирском автобусе

В Петербурге произошел взрыв в пассажирском автобусе2
- 24.11.2024, 22:08
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Что известно.
В пассажирском автобусе, двигавшемся по маршруту № 26 на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, произошел взрыв, пострадала одна из пассажирок, сообщили «Фонтанке» в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
Женщину госпитализировали, остальные пассажиры покинули автобус самостоятельно после остановки.
Издание 78.ru пишет, что в автобусе взорвался баллон ресивера пневмосистемы, который находился в пластмасоовом контейнере. Кусок пластика отлетел в 60-летнюю женщину, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной головы, передает издание. На место прибыла полиция для выяснения обстоятельств.