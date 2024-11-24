В Петербурге произошел взрыв в пассажирском автобусе 2 24.11.2024, 22:08

5,852

иллюстративное фото

Что известно.

В пассажирском автобусе, двигавшемся по маршруту № 26 на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, произошел взрыв, пострадала одна из пассажирок, сообщили «Фонтанке» в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Женщину госпитализировали, остальные пассажиры покинули автобус самостоятельно после остановки.

Издание 78.ru пишет, что в автобусе взорвался баллон ресивера пневмосистемы, который находился в пластмасоовом контейнере. Кусок пластика отлетел в 60-летнюю женщину, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной головы, передает издание. На место прибыла полиция для выяснения обстоятельств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com