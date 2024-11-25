Умер первый ведущий американского «Поля чудес» 25.11.2024, 5:02

Чак Вулери

На основе этого шоу создавался российский аналог.

В своем доме в Техасе скончался первый ведущий американского шоу Wheel of Fortune («Колесо Фортуны», на основе которого создавалось российское «Поле чудес») Чак Вулери, сообщил его друг и соведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг, передает Bloomberg.

Вулери было 83 года, он умер в присутствии жены Кристен, рассказал Янг. У телеведущего остались трое детей.

Чак Вулери родился в Эшленде, штат Кентукки, и до поступления в колледж отслужил в военно-морском флоте США. Он играл на контрабасе в фолк-трио, затем в 1967 году создал психоделический рок-дуэт The Avant-Garde. Одновременно он работал водителем грузовика.

С одной из своих песен Вулери появился в шоу Мерва Гриффина (создатель Wheel of Fortune и Jeopardy). После выступления Гриффин спросил у него, не хочет ли 33-летний музыкант поучаствовать в новом шоу. Сам Вулери в интервью New York Times в 2003 году рассказывал, что собеседование продлилось 15-20 минут.

«После шоу, когда Мерв спросил, не хочу ли я поучаствовать в игровом шоу, я подумал: «Отлично, парень в плохом пиджаке и с такими же плохими усами, которому все равно, что ты говоришь, — вот кем я хочу быть», — говорил он.

Впервые Wheel of Fortune вышла на канале NBC 6 января 1975 года, вместе с Вулери его вела Сьюзан Стаффорд. Спустя несколько лет Вулери потребовал заплату в $500 тыс. в год, но Гриффин отказал ему и в 1981-м заменил на метеоролога Пэта Саджака, который ведет шоу до сих пор.

Вулери вел и другие передачи, среди которых «Эрудит» (1984-1990, 1993), «Жадность» (1999-2000), «Жаргон» (2002-2007), а также «Любовная связь» (1983-1994). В 1978 году он был номинирован на премию «Эмми» в формате дневного телевидения, в 2007 году он был включен в Зал славы американского телевизионного игрового шоу.

После завершения карьеры на телевидении Вулери создал свой подкаст вместе с Янгом, где они обсуждали новости. Вулери разделял взгляды консерваторов-республиканцев и ярым сторонником избранного президента США Дональда Трампа. В интервью New York Times он назвал себя борцом за права людей, владеющих огнестрельным оружием, и описывал себя как консервативного либертарианца и конституционалиста.

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