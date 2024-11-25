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Украинские БПЛА подорвали НПЗ в Калуге

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  • 25.11.2024, 8:07
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Украинские БПЛА подорвали НПЗ в Калуге

Начался пожар.

В ночь на понедельник, 25 ноября, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Калуге. РосСМИ сообщают о пожаре на месте удара.

Как пишет российский Telegram-канал «Осторожно, новости», местные жители сообщают, что перед началом пожара они слышали звуки по меньшей мере трех БПЛА и взрыв.

В то же время губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что местная ПВО якобы сбила три беспилотника, а их обломки «вызвали возгорание на территории местного промышленного предприятия».

Известно, что во времена СССР 90% предприятий Калуги работали на оборонную промышленность. На заводах выпускалось высокотехнологическая продукция для бронетехники, ПВО, ВКС и МВФ.

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