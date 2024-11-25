Серия взрывов: появились подробности атаки дронов на НПЗ в Калуге 4 25.11.2024, 11:39

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За атакой стоит украинская разведка.

Главное управление разведки Минобороны Украины в результате операции поразили нефтебазу АО «Калуганефтепродукт», которая участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом NV сообщили источники в Силах обороны Украины.

Как рассказал собеседник издания, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев заметны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадают во вражескую цель, вызывая масштабные разрушения.

«Несмотря на разрушительные последствия атаки, на опубликованных видео видно, что местные жители восприняли операцию ГУР МО с энтузиазмом и в хорошем настроении», — добавил собеседник NV.

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