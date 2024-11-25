Диетологи назвали самые полезные замороженные овощи 1 25.11.2024, 12:19

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Спасут сердце и бюджет.

Когда речь идет о борьбе с высоким уровнем холестерина, небольшие изменения в рационе могут помочь. Употребление в пищу достаточного количества овощей поможет снизить уровень «плохого» холестерина.

Издание Eating well выяснило у диетологов, какие замороженные овощи помогут нормализовать уровень холестерина.

Эдамаме

Эдамаме (молодые соевые бобы) - отличный источник ключевого вещества для снижения уровня холестерина - растворимой клетчатки.

«Хотя клетчатка никогда не попадает в кровь, растворимая клетчатка связывается с желчью в пищеварительном тракте и выводит ее из организма. Затем печень использует холестерин для образования новой желчи, тем самым снижая его уровень в крови», - объясняет Стефани Данн, диетолог-нутрициолог.

Всего 1 порция замороженного эдамаме содержит 8 граммов клетчатки и 18 граммов растительного белка. Эдамаме также является источником изофлавонов - соединений, содержащихся в соевых продуктах, которые могут помочь снизить уровень холестерина.

Зеленый горошек

Зеленый горошек содержит 7 граммов клетчатки на порцию. Кроме того, он содержит 8 граммов белка.

«Было доказано, что потребление растительных белков помогает снизить уровень холестерина, так как они часто содержат меньше насыщенных жиров», - говорит Патриция Колеса, диетолог.

Шпинат

Замороженный шпинат богат клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, способствующими здоровью сердца.

«Шпинат содержит много нерастворимой клетчатки и может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП. Будучи растительным источником железа и белка, он также является отличным источником кальция, витамина С и различных антиоксидантов, которые помогут вам оставаться здоровыми», - говорит Дарья Заяц.

Эта листовая зелень также содержит много антиоксидантов, в частности, лютеина, который помогает уменьшить воспаление.

«Исследования показывают, что лютеин может способствовать окислению холестерина, что может помочь предотвратить прилипание холестерина к стенкам артерий», - говорит Вандана Шет, дипломированный диетолог-нутрициолог, эксперт по растительному питанию и диабету.

Более того, исследования показывают, что употребление в пищу большего количества темной листовой зелени связано с более низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний.

Цветная капуста

Хайди Макинду, диетолог, рекомендует ее из-за полезной для сердца клетчатки и отсутствия насыщенных жиров. В каждой порции замороженной цветной капусты содержится 3 грамма клетчатки - 10 % от суточной нормы.

Брокколи

Брокколи также богата клетчаткой и микроэлементами, но ее отличает содержание глюкозинолатов, в частности сульфорафана - фитохимическое вещество содержится в крестоцветных овощах.

«Исследования показывают, что сульфорафан может способствовать снижению окислительного стресса и воспаления - ключевых факторов, поддерживающих здоровье сердца», - говорит Шет.

В одном небольшом исследовании обнаружили, что употребление 1 порции брокколи в день повышает уровень холестерина ЛПВП на 7,6% у женщин. У мужчин она снизила общий уровень холестерина на 10%.

Брюссельская капуста

Каждая порция брюссельской капусты содержит 2 грамма растворимой клетчатки. Она также богата антиоксидантами и фитохимическими веществами.

«Брюссельская капуста содержит растительные соединения, в том числе каэмпферол, который обладает как антиоксидантными, так и противовоспалительными свойствами. Каемпферол связан с укреплением здоровья сердца и снижением уровня холестерина», - говорит Шет.

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Phytotherapy Research, показало, что употребление в пищу большего количества овощей семейства брассических приводит к значительному снижению уровня общего холестерина.

Грибы

«Грибы содержат бета-глюканы, тип растворимой клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина, связываясь с богатыми холестерином желчными кислотами и выводя их из организма», - говорит Лорен Манакер, диетолог. «Некоторые исследования показывают, что отдельные виды грибов, например шиитаке, содержат соединения, которые могут еще больше улучшить метаболизм холестерина и способствовать здоровью сердца».

Кроме шиитаке, повышению уровня полезного холестерина способствуют грибы эноки, рейши и портобелло.

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