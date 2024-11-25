Кипр задумал вступить в НАТО 2 25.11.2024, 12:45

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И уже начинает обсуждение этого проекта.

Кипр решил присоединиться к Североатлантическому альянсу, сообщает греческое издание Kathimerini со ссылкой на информированные источники. По данным газеты, президент Кипра Никос Христодулидис обсудил перспективу присоединения страны к НАТО с президентом США Джо Байденом в ходе октябрьской встречи в Вашингтоне.

Стороны уделили особое внимание модернизации оборонного потенциала Кипра для соответствия стандартам НАТО. Никосия убеждена, что обладание необходимой инфраструктурой и потенциалом делает страну привлекательной для Вашингтона, отмечает Kathimerini. Кроме того, Кипр обратился к США с просьбой о закупке военной техники, а также выразил желание отправлять своих офицеров Национальной гвардии на обучение в американские военные академии.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил наличие у Кипра долгосрочного и стратегически обоснованного плана по интеграции в НАТО. По его словам, в Вашингтоне этот план называют «беспроигрышным вариантом». Ключевыми элементами плана являются прогресс в кипрском урегулировании и улучшение отношений между Кипром и Турцией.

Новая роль Кипра в «американской стратегии для региона» находит отражение в интенсивных контактах Христодулидиса с представителями республиканского большинства в Конгрессе США, которые состоялись сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет Kathimerini. По информации газеты, в телефонных переговорах с сенаторами, близкими к избранному президенту, обсуждалось сохранение и усиление значимости Кипра в региональной политике. Проект вступления в НАТО был также обсужден Христодулидисом с генеральным секретарем организации Марком Рютте.

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