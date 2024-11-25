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Великобритания ввела санкции против теневого флота РФ

  • 25.11.2024, 15:24
  • 1,606
Великобритания ввела санкции против теневого флота РФ

И российских страховщиков.

Великобритания ввела санкции против двух российских страховщиков — «АльфаСтрахования» и страхового дома ВСК, а также 30 «связанных с Россией» нефтяных танкеров. Это следует из документа на сайте британского правительства, заметил сайт The Moscow Times.

Среди причин введения санкций в отношении «АльфаСтрахования» и ВСК Лондон назвал «получение выгоды от правительства России или оказании ему поддержки путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение».

В свою очередь введение ограничений против танкеров объясняется тем, что они вовлечены в деятельность, которая приводит «к дестабилизации Украины», подрыву ее «территориальной целостности, суверенитета и независимости». Речь идет в том числе о судах Cepheus и Ksena, которые ходят под флагом Панамы, Mikati — под флагом Сьерра-Леоне, Python — под флагом Барбадоса, а также «Бартск», «Белгород», «Антарктика», «Красноярск» и «Виктор Бакаев» и др. Все попавшие под ограничения танкеры перевозили нефть и нефтепродукты из России в третьи страны, говорится в документе британского правительства.

До этого Лондон вводил санкции против «теневого флота» России в середине октября. В общей сложности на сегодняшний день в «черный список» Великобритании попали 90 танкеров, которые перевозят как нефть, так и сжиженный природный газ (СПГ).

Введенные санкции против страховых компаний означают заморозку активов на территории Великобритании, а также запрет на трастовые услуги. Ограничения против танкеров подразумевают, что им будет запрещен заход в британские порты. Кроме того, британским страховщикам нельзя будет предоставлять им страховые услуги.

«Теневым флотом» называют суда, которые обходят санкционные ограничения в отношении российской нефти и нефтепродуктов, в частности нарушают введенный странами G7 потолок цен на уровне $60 за баррель.

До этого санкции США, ЕС и Великобритании вывели из строя 53 танкера, или около 7,5% флота судов, которые транспортируют российскую сырую нефть. Они простаивали пустыми в портах по всему миру. Однако к концу сентября этого года не менее 17 из них снова отправились с грузом сырой нефти или нефтепродуктов. Многие из них перестали скрывать, куда они держат путь, и начали указывать в качестве конечной точки рейса Китай или Индию, которые стали крупнейшими покупателями российской нефти.

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