Российский бизнес начал готовиться к росту доллара до 120 рублей 4 25.11.2024, 20:21

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Ослабление российского рубля неизбежно.

Российские компании, закупающие товары за рубежом, готовятся к дальнейшему ослаблению курса рубля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей нескольких импортеров.

По словам одного из источников «Ъ», предпринимателя, который завозит в РФ оборудование, его компания закладывает во внутренние расчеты доллар по 120-125 рублей.

В ближайшие три-шесть месяцев могут быть достигнуты уровни 110-120 рублей за доллар, считает собеседник «Ъ». Однако бизнес предпочитает работать «с запасом», объясняет он: «Не думаю, что у кого-то из импортеров есть оптимизм по поводу укрепления рубля. Проще заложить спред побольше».

Уровень 115 рублей за доллар называет также Ксения Рясова, генеральный директор Finn Flare — одного из крупнейших продавцов одежды в России. По словам Рясовой, если эта отметка будет достигнута, ее компании придется переложить валютные издержки в цены, которые пока учитывают старые валютные курсы.

С начала ноября рубль потерял 7% к юаню, столько же к доллару и около 3% к евро. Волна девальвации накрыла рынок после 21 ноября, когда США объявили о новых санкциях против российского финансового сектора, включив в «черные списки» пять десятков банков, в том числе государственный Газпромбанк. Сохранявший доступ к системе SWIFT и операциям в евро, ГПБ оставался одним из последних крупных банков, за счет которых российская экономика получала приток иностранной валюты. Расширение санкций «оказало ключевое давление на рубль», отмечает аналитик «ТКБ Инвестмент Партнерс» Максим Гладких.

В России возник дефицит валюты, на который накладывается избыток рублей, поскольку бюджет в конце года традиционно наращивает расходы, отмечает Искандер Луцко из инвесткомпании Aigenis. Он прогнозирует рост доллара до 110 рублей уже в декабре.

Новые санкции будут препятствовать возврату валютной экспортной выручки экспортерам, это может приводить к дефициту предложения валюты на рынке, согласен Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. В ближайшие месяцы рынку будет не хватать примерно $2-4 млрд валютного предложения ежемесячно, оценивает он: «Это может приводить к крайне нестабильной ситуации с ликвидностью на внутреннем рынке, <…> чрезмерным движениям курса, как летом-осенью 2023 года».

Возвращение рубля на минимумы валютной паники первых недель войны, когда доллар подскакивал до 120 рублей и выше, — лишь вопрос времени, считает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин. Перспективы у рубля «не радужные», считает он: под конец года Минфин значительно нарастит бюджетные расходы и свободных рублей на рынке станет еще больше, а ЕС начал работу над 15-м пакетом санкций против РФ — в него могут войти ограничения против российского СПГ, теневого флота, а также на использование иностранных технологий.

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