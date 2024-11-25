Латвия заявила о нарушении своего воздушного пространства самолетами из Беларуси 25.11.2024, 23:07

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Подробности.

На прошлой неделе, когда в Латвии продолжалась миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, во время полетов были замечены российские и белорусские самолеты. Об этом сообщили 25 ноября Вооруженные силы Латвии, пишет «Радыё Свабода».

24 ноября во время полетов патрульной миссии были зафиксированы два гражданских белорусских самолета, которые ненадолго вошли в воздушное пространство Латвии, после чего вернулись в Беларусь. Подробности инцидента Вооруженные силы Латвии не сообщают.

Также в период с 18 по 24 ноября патрульная миссия заметила российские военные самолеты, говорится в сообщении.

В целом во время миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в Латвии с марта по ноябрь с военной базы «Лиелвард» 54 раза поднимались истребители в ответ на сигналы тревоги, сообщает латвийское издание tv3.lv.

Члены НАТО патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии вошли в Альянс.

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