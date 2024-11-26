Топ-генерал НАТО: Европе пора просыпаться 26.11.2024, 12:58

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Чтобы ее ОПК успевал за остальным миром.

Один из высших военных чиновников НАТО, ответственный за модернизацию, покритиковал забюрократизированность многих процессов в оборонном производстве стран Европы и отметил, что для быстрого перевооружения и готовности к современным рискам нужны изменения, сообщает Politico.

Французский адмирал Пьер Вандье, который в сентябре стал командующим объединенных сил НАТО по вопросам трансформации (SACT), в своем первом интервью в должности отметил, что европейцам нужно действовать быстрее и больше вкладываться в оборону, чтобы иметь шанс на лидерство в глобальном перевооружении.

«Европа не сможет выиграть будущие вооруженные битвы с правилами, которые сама для себя установила», – отметил Вандье.

Одной из проблем он назвал чрезмерно придирчивое следование различным правилам и чрезмерный перфекционизм в разработке нового вооружения и техники.

«Сейчас приходится демонстрировать идеальность всего в вооружении, которое производитель должен поставить через 15 лет... Если мы собираемся удержать темп в гонке вооружений – надо менять правила», – подчеркнул он.

В публикации Politico с комментариями адмирала приводят примеры, озвученные одним французским исследователем в сфере безопасности. Например, проект новых бронетранспортеров Griffon пришлось переделывать, потому что элементы освещения оказались размещены слишком высоко и не соответствовали дорожным стандартам. Французским фрегатам приходится годами ждать определенных обновлений, тогда как американцы проводят эти процедуры за несколько дней.

Вандье выразил мнение, что Европе стоит поучиться у военных США подходам к технологиям и модернизации. «Их энтузиазм и способность принимать риски – это база. В Европе мы «не рискуем», – отметил адмирал.

Также он выразил мнение, что из-за того, как развивается ситуация в Азии, для США важно, чтобы в Европе также была мощная оборонная промышленность. Адмирал выразил уверенность, что европейский ОПК может быть «чем-то гораздо большим, чем подрядчиком» для американских компаний.

«Я настроен оптимистично... Пришло время просыпаться. Мы действительно можем делать что-то очень хорошее. Это означает, что нам нужно эффективно использовать средства, идти на большие риски и делать больше экспериментов», – сказал он.

Вандье говорит, что один из ключевых вызовов будущего для союзников – то, что военные операции потребуют все большей синхронизации многих компонентов: сухопутной, морской, воздушной, действий в киберпространстве, информационном поле и даже в космосе.

По его мнению, наиболее слабыми звеньями сейчас являются космос, IT и логистика.

«В Европе проживает 10% населения мира, и на Европу приходится 50% различных социальных выплат... Наступают времена, когда мы должны сказать себе, что если хотим быть способны обороняться – нужно несколько пересмотреть это», – добавил Вандье по поводу расходов на оборону.

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