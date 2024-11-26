В Хойникском районе волк напал на сторожа и силовиков

В Хойникском районе волк напал на сторожа и силовиков4
- 26.11.2024, 14:17
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Животное застрелили.
Около 5 утра 26 ноября в милицию поступило сообщение о нападении волка на сторожа фермерского хозяйства в Хойникском районе. Звонила жена мужчины.
По сообщению МВД, охранник вышел осмотреть территорию, когда услышал громкий лай собак. В это время на него набросился волк — хватал за ноги и руки. Отбиваясь, мужчина спрятался в подсобке.
На место прибыли милиционеры. По данным МВД, зверь бросился и на них.
Милиционеры застрелили волка. Пострадавшего 55-летнего мужчину передали медикам.