В Хойникском районе волк напал на сторожа и силовиков 4 26.11.2024, 14:17

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иллюстративное фото

Животное застрелили.

Около 5 утра 26 ноября в милицию поступило сообщение о нападении волка на сторожа фермерского хозяйства в Хойникском районе. Звонила жена мужчины.

По сообщению МВД, охранник вышел осмотреть территорию, когда услышал громкий лай собак. В это время на него набросился волк — хватал за ноги и руки. Отбиваясь, мужчина спрятался в подсобке.

На место прибыли милиционеры. По данным МВД, зверь бросился и на них.

Милиционеры застрелили волка. Пострадавшего 55-летнего мужчину передали медикам.

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