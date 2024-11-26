Плясавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязани
- 26.11.2024, 15:28
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Кнайсль уже посетила университет.
Cкандальная экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль начнет преподавать в вузе в глубинке страны-агрессора РФ — Рязанском государственном университете.
Об этом заявил сообщил и.о. ректора данного вуза Дмитрий Боков в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фото с Кнайсль и рассказал, что та уже посетила университет, и пообещал рассказать подробности позже.
Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 18 декабря 2017 года по 3 июня 2019 года.
В августе 2018 года случился международной скандал, когда стало известно, что на свадьбе Кнайсль присутствовал диктатор РФ Владимир Путин.