В России сменили командующего группировкой войск «Юг»3
- 26.11.2024, 15:52
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Предыдущий врал начальству.
Российское военное командование назначило временным исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг» генерал-лейтенанта Александра Санчика. Его предшественником был Геннадий Анашкин, занимавший эту должность с мая 2024-го.
Российское РБК информирует, что соответствующее решение было принято в рамках плановой ротации. Но военкоры-пропагандисты предполагают, что причиной кадровых изменений может быть ситуация на северском направлении и нежелание Анашкина «доводить до высшего командования настоящее положение вещей».
Сегодня группировка войск «Юг» ведет наступление в направлении города Курахово в Донецкой области.