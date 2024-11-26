В России сменили командующего группировкой войск «Юг» 3 26.11.2024, 15:52

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Геннадий Анашкин

Предыдущий врал начальству.

Российское военное командование назначило временным исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг» генерал-лейтенанта Александра Санчика. Его предшественником был Геннадий Анашкин, занимавший эту должность с мая 2024-го.

Российское РБК информирует, что соответствующее решение было принято в рамках плановой ротации. Но военкоры-пропагандисты предполагают, что причиной кадровых изменений может быть ситуация на северском направлении и нежелание Анашкина «доводить до высшего командования настоящее положение вещей».

Сегодня группировка войск «Юг» ведет наступление в направлении города Курахово в Донецкой области.

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