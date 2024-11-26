закрыть
26 ноября 2024, вторник, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Просто Трамп попал

6
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 26.11.2024, 16:09
  • 7,402
Просто Трамп попал

На глазах представителей российской элитки появились слезы.

Трамп еще официально не вступил в должность, а его команда уже готовит масштабный план для энергетического сектора, который будет включать одобрение экспортных разрешений для новых проектов в области сжиженного природного газа и увеличение добычи нефти в США.

Сообщается, что все ключевые климатические законы, принятые Байденом, будут отменены.

Одним из первых приоритетов будет отмена паузы в выдаче новых разрешений на экспорт СПГ.

Трамп ускорит выдачу разрешений на бурение на федеральных землях и возобновит планы бурения на шельфе США.

Он также постарается добиться одобрения строительства трубопровода Keystone-проекта. План будет представлен в течение нескольких дней после инаугурации.

Ранее миллиардер Дерипаска уже предупреждал о разрушительных последствиях для российской экономики после прихода к власти Трампа:

«Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир, похоже, будет везде».

Трамп и до выборов обещал начать массовую разработку нефтяных скважин:

«У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у РФ».

Он заявлял, что при цене нефти на уровне $40 за баррель РФ не сможет вести боевые действия.

Это не слезы в глазах представителей российской элитки, просто Трамп попал…

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов