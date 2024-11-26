Просто Трамп попал 6 Телеграм-канал «Запретное мнение»

26.11.2024, 16:09

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На глазах представителей российской элитки появились слезы.

Трамп еще официально не вступил в должность, а его команда уже готовит масштабный план для энергетического сектора, который будет включать одобрение экспортных разрешений для новых проектов в области сжиженного природного газа и увеличение добычи нефти в США.

Сообщается, что все ключевые климатические законы, принятые Байденом, будут отменены.

Одним из первых приоритетов будет отмена паузы в выдаче новых разрешений на экспорт СПГ.

Трамп ускорит выдачу разрешений на бурение на федеральных землях и возобновит планы бурения на шельфе США.

Он также постарается добиться одобрения строительства трубопровода Keystone-проекта. План будет представлен в течение нескольких дней после инаугурации.

Ранее миллиардер Дерипаска уже предупреждал о разрушительных последствиях для российской экономики после прихода к власти Трампа:

«Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир, похоже, будет везде».

Трамп и до выборов обещал начать массовую разработку нефтяных скважин:

«У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у РФ».

Он заявлял, что при цене нефти на уровне $40 за баррель РФ не сможет вести боевые действия.

Это не слезы в глазах представителей российской элитки, просто Трамп попал…

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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