«Транснефть» пригрозила Кремлю остановить стройки и ремонт трубопроводов 2 26.11.2024, 19:26

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Из-за повышения налогов.

Пресс-служба «Транснефти» заявила, что увеличение налога на прибыль до 40% может значительно повлиять на реализацию инвестиционных программ компании. После выплаты дивидендов в размере половины оставшейся прибыли, в распоряжении компании останется лишь четверть доходов, что, по мнению «Транснефти», уже к 2026 году приведет к дефициту средств.

В таких условиях компания будет вынуждена приостановить крупные инвестиционные проекты, включая программы капитального ремонта и реконструкции, отметили в компании: «Безусловно, это окажет негативное влияние на целый спектр смежных производственных отраслей, в первую очередь ТЭК».

На снижение доходов компании влияет не только повышение налоговой нагрузки, но и внешние факторы: санкционное давление, уменьшение объемов транспортировки нефти и рыночные колебания. В компании подчеркнули, что даже публикация в СМИ о возможном повышении налогов привела к значительному падению акций и ущемлению интересов миноритарных акционеров.

Несмотря на сложную ситуацию, «Транснефть» продолжает реализацию инвестиционной программы по развитию трубопроводной системы. До 2029 года на эти цели планируется направить около 2,2 трлн рублей. Помимо развития инфраструктуры, компания значительно тратится на оплату труда более чем 120 тысяч сотрудников, а также на электроэнергию, необходимую для перекачки нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, на «Транснефти» лежат обязательства по погашению кредитов, взятых для реализации предыдущих проектов. С 2025 по 2029 год компания должна выплатить 306,3 млрд рублей.

По итогам 2023 года группа «Транснефти» зафиксировала рекордную чистую прибыль в размере 306,6 млрд рублей по МСФО, из которых 128,5 млрд рублей были направлены на выплату дивидендов. Однако в 2024 году ситуация изменилась: за девять месяцев чистая прибыль компании сократилась на 49,1%, составив 97 млрд рублей. Основной причиной снижения стали переоценка активов на сумму 133,2 млрд рублей и увеличение налоговой нагрузки.

Для смягчения последствий роста налогов «Транснефть» предложила пересмотреть индексацию тарифов на свои услуги. В компании отметили, что с 2020 по 2024 год темпы роста тарифов значительно отставали от инфляции — на 46,7%. Это уже привело к существенным потерям в выручке.

В связи с этим «Транснефть» считает справедливым установить индексацию тарифов до 2030 года с учетом «предложений Минфина по повышению налога на ПАО „Транснефть“ и складывающейся геополитической и экономической обстановки». Сейчас тарифы на услуги компании устанавливаются Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на основе прогнозируемого уровня инфляции.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, в период с 2025 по 2030 годы для «Транснефти» ставка налога на прибыль будет увеличена до 40%. Это решение Госдума приняла 26 ноября 2024 года во втором и третьем чтениях. Для сравнения, ранее ставка налога на прибыль составляла 20%, а с 2025 года она должна вырасти до 25% для всех российских компаний.

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