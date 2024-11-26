Часть «Табакерок» перешла от семьи «кошелька» Лукашенко Олексина под «крыло» госкомпании 2 26.11.2024, 19:35

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Что об этом известно?

Киоски «Табакерки», которые в октябре закрывались в разных городах, снова стали работать. Частью из них теперь владеет госкомпания «Табак». Работники говорят, что эти фирмы — две разные сети. Это подтверждается и данными из Единого госрегистра. «Зеркало» рассказывает детали.

«Это как с разными магазинами». Что с киосками, которые закрывались?

В начале октября в Гродно и Барановичах массово закрылись киоски сети «Табакерка». Это коснулось не только покупателей сигарет, но и других людей, ведь в торговых точках продавали и сопутствующие товары, а также билеты на общественный транспорт. В филиалах компании «Энерго-Оил» в Гродно и Бресте объясняли это реорганизацией предприятия, мол, оно делится на два. Сотрудники компании заверили, что через несколько недель киоски заработают на прежних местах.

Сейчас табачные киоски уже работают. Ими владеют разные компании: часть принадлежит СЗАО «Энерго-Оил», а некоторые переоформлены на ТУП «Табак», сообщили журналисту «Зеркала» как покупателю в компании «Табак».

— Наши киоски сине-желтого цвета, все они работают уже с октября. Режим их работы может отличаться, какие-то открыты и по выходным, а есть киоск, который открывается очень поздно — в 09.30. Но на всех есть табличка с названием, режимом работы, обращайте внимание, — уточнила сотрудница ТУП «Табак» из Гродно.

Что касается Барановичей, то там все киоски тоже работают. Те, что окрашены в темный цвет, как и раньше, принадлежат брестскому филиалу «Энерго-Оил», другие перешли под «крыло» ТУП «Табак».

— Раньше работали только «Табакерки» компании «Энерго-Оил», они есть и сейчас. Часть киосков (сине-белые) были у них в аренде, а сейчас они перешли собственнику — ТУП «Табак». Теперь мы два разных предприятия и между нами нет никакой взаимосвязи, — объяснили в филиале фирмы «Табак» по Брестской области.

Сейчас обе компании принимают собственные решения о том, у кого им закупать товар, каким будет ассортимент продукции, его стоимость.

— Это как с разными магазинами, например, зайдете вы в «Копеечку», а потом в «Хит» — там будут разные цены. То же самое «Табакерка» и «Табак» — это две разные сети. Ничего, привыкнете.

Собеседник не смог ответить, чем была вызвана необходимость такого разделения. Мужчина лишь отметил, что «решение принято на высоком уровне».

Сетью киосков «Табакерка» ранее управляла компания «Энерго-Оил» семьи Алексея Олексина. Сам бизнесмен, которого называют приближенным к Александру Лукашенко, находится под санкциями как один из «кошельков» политика. В январе 2021 года стало известно, что Олексин переписал компании на сыновей, предположительно, опасаясь санкций. На тот момент в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанка» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

В августе 2021 года и сама компания «Энерго-Оил» также оказалась под санкциями. А в апреле 2022 года указом Лукашенко бизнес Олексина исключили из списка компаний, имеющих исключительное право на импорт табачного сырья и изделий.

Некоторые «Табакерки» перешли в руки госкомпании

Как раз в ноябре много киосков, связанных с этим направлением бизнеса семьи Олексина, были перерегистрированы на нового владельца.

Так, 15 ноября киоск по адресу Ленинская, 2а, в Чаусах перестал принадлежать «Энерго-Оил», а уже 20 ноября он был включен в торговый реестр как объект фирмы «Табак». То же самое случилось с киоском в Кировске по улице Гагарина, 43-А.

В этом году «Энерго-Оил» лишился 580 киосков, 140 из них в ноябре (всего у нее сейчас около 2365 розничных торговых объектов). В этом году зарегистрировали 40 новых «Табакерок».

Компания «Табак» в 2024-м оформила как минимум 411 новых киосков. Владеет этой фирмой гродненская табачная фабрика «Неман», следует из данных Единого госрегистра (ЕГР). Следовательно, это государственное предприятие. Примечательно, что компания одной рукой продает в киосках сигареты, а другой — управляет медицинским центром «Мир здоровья» в Гродно. Этой же компании принадлежит интернет-магазин «авторской одежды» WhiteMoose.

«Табак» активно расширяется. В сентябре этого года были зарегистрированы ее филиалы в Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске, следует из данных ЕГР.

С 17 октября директором «Табака» назначен Шагун Александр Николаевич. Его полный тезка раньше был зампредседателя сельхозпредприятия «Принеманский». Человек с таким же именем также значился как замгендиректора по коммерческим вопросам табачной фабрики «Неман».

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