Лукашенко сделал антиизраильское заявление в Пакистане 26.11.2024, 20:25

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Диктатор заявил о праве «палестинского народа на создание независимого государства».

Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф «подтвердили свою приверженность праву палестинского народа на самоопределение и создание независимого палестинского государства». Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров.

Переговоры режима Лукашенко с палестинской стороной прошли 26 ноября в Исламабаде.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров, Лукашенко и Шариф призвали стороны «к немедленному и постоянному прекращению боевых действий без предварительных условий в секторе Газа и Ливане».

В совместном заявлении политики также «подтвердили свою приверженность праву палестинского народа на самоопределение и создание независимого палестинского государства».

Напомним, 7 октября прошлого года террористы из пропалестинской организации ХАМАС напали на Израиль, убив 1200 человек и похитив около 250. После нападения Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается и по сей день.

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