В России задумались о выращивании бананов 16 26.11.2024, 21:05

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Цены на этот фрукт в РФ взлетели на 100%.

В России задумались о выращивании бананов на фоне почти двукратного роста цен этот фрукт с начала 2022 года, следует из заявления министра сельского хозяйства Оксаны Лут. «Я была на прошлой неделе в Казахстане — Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем», — сказала она на международном форуме Финансового университета (цитата по «Интерфакс»).

Министр, однако, подчеркнула, что пока для России это не актуально, поскольку импорт эквадорских бананов обходится дешевле.

Лут также обратила внимание на необходимость наращивания экспорта переработанной продукции для достижения цели, поставленной Владимиром Путиным: увеличить экспорт агропромышленной продукции в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года.

Согласно данным Росстата, цены на бананы в России с начала 2022 года выросли на 96%: к концу 2022 стоимость фрукта выросла на 25,5% по сравнению с уровнем начала года, в 2023 году рост цен продолжился, составив уже 46,9% относительно уровня конца года предыдущего, а с начала 2024-го по 18 ноября цены увеличились еще на 6,4% по сравнению с концом 2023 года.

Основной поставщик бананов в Россию — Эквадор, на долю которого, например, в 2022 году приходилось 96% российского импорта в денежном выражении. Однако в 2024 году Россия временно ограничила поставки бананов из Эквадора, сославшись на обнаружение вредителей. Это совпало с решением эквадорского президента Даниэля Нобоа передать США советскую технику для Украины. Позже Эквадор отказался от передачи техники и ограничения были сняты.

Рост цен на бананы привел к снижению их потребления. В январе-феврале 2024 года продажи этого фрукта в России упали на 20% в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Падение спроса на бананы оказалось вдвое сильнее, чем на фрукты в целом, чьи продажи сократились в среднем на 10%. При этом яблоки, также относящиеся к популярным фруктам и социально значимым продуктам, покупали на 9% меньше, чем годом ранее.

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