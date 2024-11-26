В столице Пакистана массовые столкновения демонстрантов с полицией 4 26.11.2024, 21:45

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В Исламабаде с визитом находится Лукашенко.

В Исламабаде протестующие, требующие освобождения бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, во вторник, 26 ноября, вступили в столкновения с силами безопасности возле здания парламента. По данным врачей двух городских больниц, минимум шесть человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате стычек полиции с демонстрантами.

По информации местных властей, погибли четыре сотрудника служб безопасности. Глава МВД страны Мохсин Накви потребовал не вести никаких переговоров с демонстрантами. Был применен слезоточивый газ.

Находящийся в тюрьме Имран Хан призвал своих сторонников не уходить с улиц, «пока требования не будут выполнены». Экс-глава пакистанского правительства написал в соцсети X, чтобы митингующие «отстаивали свои права», «участвовали в мирных протестах».

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии «Движение за справедливость» (PTI) Хана заявляют, что не боятся столкновений с правоохранителями. «Мы прошли через все препятствия и боль за Имрана Хана, который борется за права народа, и мы не уйдем отсюда, пока они не освободят Хана, - сказал DW Аднан Хан, один из участников протестов и приверженец PTI. - Мы готовы умереть за Хана».

Для защиты дипмиссий в правительственный квартал («красную зону»), где расположены резиденции президента, премьер-министра, МИД, МВД, парламент, Верховный суд и диппредставительства, были направлены военные.

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