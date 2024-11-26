Ученые узнали, как политические взгляды влияют на выбор продуктов и одежды 1 26.11.2024, 22:18

Исследование шведских ученых.

Люди готовы отказаться от совершенно нейтральных продуктов, если они нравятся неприятным политикам и другим медийным личностям с противоположными взглядами. Более того, такое поведение имеет свойство усиливаться, если за человеком в момент принятия решения наблюдают другие. По крайней мере, именно такие результаты получили шведские ученые из Университета Линчепинга по итогу нескольких исследований.

Исследование одежды

600 участников попросили оценить фотографии политиков в официальных костюмах, но со скрытыми лицами. Подробно высказаться о дизайне, фасонах, выборе цвета и о том, как сильно добровольцы хотели бы приобрести подобные наряды. А после ученые убрали цензуру и повторили вопрос. Оказывается, представитель самой непопулярной партии одевается наименее стильно — хотя в первой оценке результат был на порядок выше.

Исследование шоколада

800 участников попросили оценить шоколадные бренды. Следом их разделили на 2 группы и снабдили разной информацией: половине сообщили, что их политическим оппонентам больше всего нравится определенный вид лакомства, а остальным рассказали, какой бренд предпочитают на их стороне. По итогу, мнение поменялось. Сорта «политических союзников» не стали более привлекательными, а вот противоположной стороны — сильно утратили популярность.

Исследование благотворительности

На этот раз уже 1200 участников попросили высказаться о пожертвованиях финансов в благотворительные организации. И, как и в прошлых экспериментах, ученые сначала получили обычные результаты, а после озвучили предпочтения политиков, чтобы люди поменяли свое мнение. Что закономерно, теория вновь подтвердилась, ведь участники исследования попытались максимально дистанцироваться от нелюбимых личностей.

Но самое интересное в этой истории — на протяжении всех исследований участники, независимо от своих политических взглядов, выбирали одни и те же сорта шоколада, образы одежды и благотворительные организации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com