Израиль согласился на перемирие с «Хезболлой» 27.11.2024, 8:24

Перемирие вступит в силу сегодня.

Израильский кабинет министров утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, сообщает The Jerusalem Post. Перемирие вступит в силу в 10:00 по местному времени (11:00 по Минску) в среду, 27 ноября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что продолжительность перемирия будет зависеть от действий «Хезболлы», предупредив, что любые нарушения повлекут за собой удары со стороны израильских военных.

Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже нанесла значительный ущерб «Хезболле», «отбросив ее на десятилетия назад». Среди успехов он также отметил ликвидацию лидера группировки Хасана Насраллы, уничтожение ее инфраструктуры и вооружений.

Как сообщает Reuters, условия соглашения предусматривают вывод израильских войск из южного Ливана и размещение там ливанской армии. Ливан же обязуется прекратить вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани. Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб сообщил, что на юг страны будут направлены 5000 ливанских военнослужащих, а США могут оказать помощь в восстановлении инфраструктуры, пострадавшей в ходе боев.

Нетаньяху объяснил необходимость перемирия фокусировкой на противодействии иранской угрозе, восстановлении военного арсенала и изоляции группировки ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что соглашение о прекращении огня может способствовать завершению войны в Газе. По его словам, ХАМАС стремился вовлечь в конфликт другие страны, что затрудняло прекращение боевых действий. Блинкен отметил, что соглашение снизит напряженность, спасет жизни как ливанцев, так и израильтян, и позволит мирным жителям вернуться в свои дома.

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