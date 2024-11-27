В Минске огласили приговор экс-руководителю комбината силикатных изделий 4 27.11.2024, 9:07

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Присудили не только тюремный срок.

В суде Московского района Минска 26 ноября был оглашен приговор бывшему антикризисному управляющему в деле о банкротстве ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий». Николай Котел был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в эфире гостелеканала СТВ.

Комбинат находился на стадии банкротства, и главной задачей руководителя было восстановление его платежеспособности. Однако, как установил суд, экс-директор использовал служебное положение для собственных интересов. Он добился на собрании кредиторов снижения стоимости предприятия вдвое, чтобы оно соответствовало запросам потенциального покупателя. За эту «услугу» мужчина получил обещание вознаграждения в размере более миллиона рублей.

Когда часть взятки оказалась у него в кармане, его задержали.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси (Получение взятки в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штраф в размере 5000 базовых величин (200 000 рублей). Кроме того, мужчине запретили занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными функциями, сроком на 5 лет.

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