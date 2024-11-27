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В Бундесвере обвинили Россию в крушении самолета DHL в Литве

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  • 27.11.2024, 12:32
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В Бундесвере обвинили Россию в крушении самолета DHL в Литве

Похожая ситуация уже была.

Крушение грузового самолета DHL в Литве может быть своего рода «испытанием» со стороны России для «выявления слабых мест», заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в эфире ARD, его слова приводит газета Die Welt.

«Мы уже сталкивались с похожей ситуацией этим летом, и теперь произошел случай, который как-то вписывается в эту модель», — сказал инспектор. По его словам, президент РФ Владимир Путин создает ситуацию, «которая уже не совсем мир, но еще и не война», чтобы проверить, насколько далеко он может зайти.

Boeing 737-800 компании DHL разбился в минувший понедельник недалеко от аэропорта Вильнюса. На борту находились четыре человека — два пилота и два пассажира. В результате крушения погиб один человек. Воздушное судно упало недалеко от многоквартирного дома.

Ранее источники The New York Times предупреждали, что Россия может организовать большое количество диверсий в Европе и осуществить атаки на военные базы США и их союзников в ответ на разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием по российской территории.

До этого на складах компании DHL в Великобритании и Германии происходили возгорания электромассажеров с легковоспламеняющимся веществом на основе магния внутри. В частности, один из пожаров произошел в аэропорту Лейпцига. Источники The Wall Street Journal (WSJ) в западных разведслужбах связывали эти инциденты с действиями Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны РФ, которое, по их мнению, готовило диверсии в ЕС.

При этом собеседники WSJ отмечали, что если одна из диверсий российской спецслужбы приведет к авиакатастрофе, это может спровоцировать серьезную эскалацию конфликта между Россией и Западом. Они также признавались, что у них нет данных, согласованы ли операции ГУР с Кремлем.

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