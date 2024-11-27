В России срочно сменили командующих группировками, которые воюют против Украины 6 27.11.2024, 13:36

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Андрей Иванаев

Подробности.

Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск Восток и Север, которые участвуют в войне против Украины, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что командование группировкой Восток возглавил генерал Андрей Иванаев, а командующим группировкой Север стал Александр Лапин.

По данным собеседников издания, сейчас Иванаев занимает должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

Лапин, как пишет агентство, сейчас командует войсками Ленинградского военного округа и возглавляет группировку Север. Ранее, в 2022 году, он командовал Центральным военным округом и группировкой Центр, а затем был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.

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