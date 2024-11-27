В Германии «поставили на место» российских пропагандистов
- 27.11.2024, 18:10
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Они жаловались на «выдворение».
В Министерстве иностранных дел Германии отвергли утверждение российских пропагандистов о якобы закрытии корпункта «Первого канала» в Берлине и выдворении его журналистов, сообщает AFP.
Ранее в среду «корреспондент» пропагандистского «Первого канала» Иван Благой заявил, что ему и оператору Дмитрию Волкову накануне заявили о закрытии бюро канала в Берлине и приказали «покинуть территорию Германии в первой половине декабря».
Представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер назвал эти заявления ложными, подчеркнув, что федеральное правительство Германии «не закрывало офис этого телеканала».
«Я могу лишь предположить, что это (заявление журналистов о необходимости выехать из Германии. – Ред.) связано с вопросами права на проживание», – добавил он, имея в виду, что этот вопрос находится в ведении земельных властей, а не федеральных.
Вагнер отметил, что российские «журналисты» могут «свободно и беспрепятственно делать репортажи в Германии», хотя и добавил, что «Первый канал» находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные государства ввели санкции против российских пропагандистских СМИ, которые открыто участвуют в подрывной деятельности и кампаниях дезинформации.
Доходило и до высылки так называемых российских журналистов, которые на самом деле работают на спецслужбы РФ.