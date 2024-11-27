Власти Кипра лишили гражданства российских олигархов 27.11.2024, 18:21

В списке — Дерипаска, Гуцериев и еще более 100 человек.

Власти Кипра лишили гражданства более 100 человек, получивших паспорт по программе инвестиций в экономику. Среди них есть люди, чьи имена совпадают с именами российских и украинского миллиардеров и сестрой миллиардера Алишера Усманова. В том числе – Олега Дерипаски (основателя «Русала», Михаила Гуцериева (основателя группы «Сафмар») и Алексея Кузьмичева (сооснователя «Альфы-Групп»). Есть в списке и украинский олигарх Игорь Коломойский.

Поименный список опубликовала кипрская газета «Политис». В списке – 77 человек, но у большинства из них указано число лишенных паспортов родственников. Имена семерых фигурантов списка совпадает с именами людей, вошедших в список миллиардеров Forbes за 2024 год.

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